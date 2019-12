Tanja Mihhailova-Saar "Pealtnägijas": mida arvavad elupõlised põlevkivi kaevandajad kaevanduste sulgemisest 

Üks koht, mis kardetavasti löögi alla satub on Viru Keemiagruppi ojamaa kaevandus, mis on teine elektri tootja.

Tanja ei pelga tunkesid selga tõmmata ega kaevandusse minna. „Tegelikult olen ma põnevil,“ sõnab Tanja.

Allmaa läbindaja töötav German Lavrov ei varja, et jutt kaevanduste sulgemisest teeb talle haiget. „Eelkõige tuleb mõelda inimeste peale: kuidas nad elama hakkavad, kuidas oma peresid ülal pidama? Kust nad tööd leiavad, millest elavad?“ sõnab teine läbindaja Roman Artjuhhin.

„Öelge mulle palun: on see meie riigile majanduslikult kasulik? Kui kõik see kinni pannakse, mida me siis tegema hakkame? Mäletan väga hästi 90-ndate lõppu ja 2000-ndate algust, kui suleti Ahtme, Tammiku ja Sompa. Kui sissesõidul seisis lagunenud viiekordsed majad. Oleme me tõesti sellise elu ära teeninud?“ küsib Lavrov.

Tegelikult mõistetakse ka põlevkivitööstuses, et samamoodi jätkata ei saa. Erinevus on aktivistidega aga selles, et kui aktivistid tahaksid kaevanduste sulgemist esimesel võimalusel, siis sektoriga seotud inimesed tahaksid pikka ja pehmet üleminekut. EKG ja Eesti Energia on võtnud suuna, toota põlevkivi otse ahju viskamise asemel põlevkiviõli, mille kahju on väiksem aga kasutegur suurem. Kuigi Euroopa Liidu sees pole kõik riigid ühel nõus ülemineku kiiruses, on Eesti võtnud eesmärgiks 2050. aastaks saavutada kliimaneutraalsuse.