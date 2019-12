VIDEO | Evelin Ilves tuulas prügisukeldujatega prügikastides ja üllatus 

Prügisukelduja Kaia Solnik sõnab, et tema jaoks on tegevus üks protestiviis. „Mõtlesin, et kuidas ma ei peaks poes enam käima ja siis hakkasin mahetooteid otsima, Eesti kohalikku. Lisaks hakkasin dive’ima,“ selgitab naine, kuidas tema selleni jõudis. Margus Menerti sõnul, kes samuti prügisukelduja, on seda teha kõige parem hilja õhtul, sest siis on tõenäosus värsket kraami leida kõige suurem.

„Valik on suur, aga see näitab ka seda, et probleem on suur,“ sõnab Menert.

Kraami, mida poetagustest prügikastidest minema viidi oli palju. Tomatitest pärmi ja sinihallitusjuustuni. Leidis nii kottide viisi banaane, sibulaid ja mandariine. Lisaks veel näiteks mõned tordid.