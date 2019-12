VIDEO | Marko Reikop: saates „Paar“ tehtud Baruto kuju seisis kaks päeva ilma peata Tammsaare pargis ja rohkem ma seda näinud pole 

"Üks erakordne lugu juhtus "Paari" saates, mida Anu Välbaga kolm aastat tegime. Kutsusime külla Kalju Kivi, kes on tuntud meistrimees. Palusime, et ta teeks meie saate maskoti Baruto kuju," meenutab Reikop.

Baruto oli tegelikult stuudios olnud väike koer, kes jooksis rohkem toimetuses ringi kui end kaameratele näitas. "Polnud mingisugune ime, et Kalju Kivi, kes Barutot tegema tuli, ei olnud meie saate koera mitte kunagi näinud, sest enamasti teda näha ei olnud."

Saatetegijad imestasidki, miks Kivi hiiglasliku poroloonitükiga stuudiosse tuli. "Saate jooksul ta voolis ja voolis ja siis saime Anuga aru, et ta ei vooligi meie saate koera Barutot, vaid päris Barutot, meie sumomaadlejat, kes on teatavasti kahe meetri pikkune," naerab Reikop.

Hiljem viidi kuju Viru keskuse aatriumisse, et inimesed seda päriselt näha saaksid. "See seisis seal täpselt ühe päeva ja siis keegi rebis tal pea otsast ära. Siis seisis see veel kaks päeva ilma peata Tammsaare pargis ja pärast seda pole ma Baruto kuju enam näinud."