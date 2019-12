TOP 10 | Katrin Lusti aasta: kanalivahetus, kriminaalmenetlusest pääsemine, kohtuskäimised ja eetrikeelud 

Šokk: TV3 reklaamis "Kuuuurija" uut hooaega, kuid saade kolis Kanal 2 ekraanile!

"Kuigi Eesti Meedia kohta on kirjutatud igasuguseid uudiseid, näiteks kuidas ajakirjanikke mõjutatakse, pean mina oma läbirääkimiste põhjal mütsi väga kõrgelt Eesti Meedia auks tõstma. Nende vaade sõltumatust ja vabast ajakirjandusest ühtib minu omaga – kui üks ajakirjanik üritab meie kõigi jaoks ühiskonda paremaks muuta, siis ei pea kogu aeg kirves pea kohal rippuma," viitas Lust kohtuasjadele, mis teda ja tema saadet nelja aasta jooksul saatnud on.

"Viimased kaks nädalat on näidanud, et Kanal 2 kavamuudatused ei ole olnud eriti edukad ja ilmselgelt peavad nad midagi ette võtma. Nii järsku on raske programmi uusi saateid leida ja nad on sunnitud TV3 töötavaid saateid kallilt üle ostma," ütles TV3 programmijuht Raimo Kummer Õhtulehele vahetult pärast seda, kui kolimisuudis välja oli tulnud. "Ma ei ütleks, et ma nüüd ülemäära kurb oleksin. Mulle õpetati ja ma lähtun sellest, et telesaateid tehes ei tohi seadust rikkuda," sõnas mees Diktorile antud kommentaaris.

Katrin kinnitas, et talle ei löödud rahapakiga vastu pead. "Muidugi on TV3 mind kohtuasjades aidanud, kuid lumepall läks veerema seetõttu, et TV3 võttis enda kanda need asjad, mis tulid nende vastu, ja kõigi kohtuasjade kulud, mis tulid isiklikult minu vastu, pidin ma ise kandma. Prokuratuur süüdistas mind Urmas Kausi juurde sissetungis ja pidin selleks palkama advokaadi. See oli minu isiklik asi," põhjendas naine.

"Kuuuurija" meeskond pääses kriminaalmenetlusest

"Loomulikult ma olen väga õnnelik, et prokuratuur tegi tervemõistusliku otsuse. See on tore uudis, millega uut hooaega alustada," kommenteerib "Kuuuurija" saatejuht Katrin Lust prokuratuuri otsust lõpetada kriminaalmenetlus "Kuuuurija" saatemeeskonna suhtes.