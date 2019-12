Kas Swedbank lasi Aadu Luukase heategevusfondi rahad tuulde? 

Algselt oli mõeldud, et preemiad makstaksegi miljonieurose investeeringu pealt teenitud tuludest, kuid Swedbank otsustas fondi rahasid investeerida nii, et tänaseks on raha otsas. Üks markantsemaid näiteid, kuhu pank Luukase fondi rahasid koos paljude teiste Swedbanki varahaldusklientide rahadega paigutas, olid Rumeenia maad. Swedbank investeeris 8,4 miljonit eurot Rumeenia põllumaasse, mis on tänaseks investoritele tagasi toonud vaid 100 000 eurot.