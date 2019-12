VÕIMALUS ABISTADA! Tänaõhtuse „Inglite aja“ abivajajate toetusnumbrid on juba avatud! 

Iga laps soovib joosta, mängida ja lapsepõlve nautida, kuid kahjuks pole see kõik kuulunud 8-aastase Amy ja ta 12-aastase venna Elari Markuse ellu. Amy ja Elari Markuse lapsepõlv on nõudnud palju hoolt ja muret, sest juba sündides diagnoositi lastel haruldane geneetiline haigus X-hüpofosfateemia. Haiguse tõttu on õe-venna luud deformeerunud ja hõrenenud. Igal hetk nende elust nõuab tähelepanu, sest on vaja jälgida, kuidas istuda, astuda ja toimetustega võimalikult valutult hakkama saada. Elari Markus on käinud juba kuuel operatsioonil, kus poisi sääreluud on piltlikult öeldes lahti murtud ning seejärel poltide ja metallplaatidega taas kokku pandud. Operatsioonid on olnud kurnavad ja vajanud pikka taastusaega, mis tähendab, et voodis veedetud päevi on Elari Markusel olnud liigagi palju. Kuigi Amyl on haigus leebemalt välja löönud, peab temagi aeg-ajalt pausi tegema ja oma lemmiktegevusest tantsimisest loobuma. Kui seni on laste haigust saanud vaid kibeda tableti abil leevendada, siis nüüd on leitud arstim, mis aitaks seda päriselt ravida. Tõhusa ravimi ostu saabki „Inglite aja“ abil toetada.

Tulekahjus kodu kaotanud Muhu perekond Kaunissaar

Kodu on igale inimesele kindlus, mille ootamatu kaotus tähendab kirjeldamatut šokki ja läbielamisi. Tänavu 22.oktoobri hommikutundidel kaotasid Heli ja Rein Kaunissaar oma Muhu saarel asuva kodumaja tuleõnnetuses. Hommikumantlis ja öörõivais Heli ja Rein ning nende tütar, 33-aastane kahe lapse ema Kadi seisid abitult oma hoovis ega saanud midagi teha, kui kodu otse nende silme ees tules hävis. Mis kõige kohutavam – tuleõnnetuses kaotas Kadi oma 7-aastase poja. Ühtäkki lapselapse ja koduta jäänud Kaunissaared on siirad, töökad ja heatahtlikud inimesed, kel juhtunule mõeldes süda valust lõhkema kipub ning küsima paneb – miks küll meie? „Inglite aeg“ ei saa kuidagi leevendada väikese särasilmse poisi kaotust, kuid saab aidata Kaunissaare perel oma kodu ja turvatunde taastada.

Nägemise kaotanud arhitekt Jakob Jõgisuu

Kahe aasta eest läks arhitektiks õppinud Jakob Jõgisuu silmaarsti juurde ja samal päeval sealt tagasi ei tulnudki. Nimelt avastati, et mehel on ajukasvaja, mis röövis Jakobilt nägemise. Terava pilguga 32-aastasest arhitektist jäi järele 2-protsendilise nägemisega, juhtkoera abiga liikuv ja majade planeerimisest vaid unistav mees. Hoolimata kõigest ei heitnud Jakob siiski meelt, vaid õppis massööriks ja terapeudiks. Tema soov on aidata nägemise kaotanud inimesi, et neil oleks lihtsam täiesti muutunud elus hakkama saada. Maailmas on ainult üks kliinik, kus on võimalik Jakobi ajukasvaja eemaldada, et ta saaks taas nägijaks, kuid see kliinik asub USAs ja ravi on ülikallis. „Inglite aeg“ aitab Jakobil uuesti nägijaks saada.

Aastaid raske haigusega võidelnud noor neiu Irina