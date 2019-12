TELEVISIOON 2019 | Lõppeva aasta teleskandaalid ja -sündmused 

Kaks aastat Eesti Meedia telekanaleid juhtinud Rait Killandi, kes finantskriisis kanaleid päästma asus, koondati ootamatult ja päevapealt. Mees tuli esmaspäeval pärast kahenädalast puhkust tööle ja sai hommikul teate, et rohkem pole vaja tullagi.

Killandi oli koondamisuudisest rabatud. "Igal inimesel on kerge pahameel, kui nende töökoht koondatakse. Nii on. Tõenäosus, et see nii juhtub, oli päris suur. Seda on Eesti Meedias varemgi juhtunud. Mina arvasin, et see suur lahkumiste ja koondamiste laine on läbi, et need keerulised ajad on möödas. Aga nüüd on tõesti… olen nõutu!" nentis ta.

Rait Killandi Foto: Erki Parnaku

Mehe sõnul tuli koondamisteade temale väga ootamatult ning tal oli väga raske töökohalt lahkuda. "Tuli suure üllatusena. Ikka on raske lahkuda, ma valetaks kui ütleksin, et ei ole. Selles mõttes, et nüüd on just saanud meeskond kokku, programm hakanud just ilmet võtma ja tulemused on head. Kulusid on 30% kokku hoitud ja nii edasi. Kõik on hakanud sujuma, aga noh, nii on," ütles ta.

Kõige värskemad Televeebi uudised otse sinu postkasti Killandi sõnul peitus otsuse taga see, et ta on telekanalite juhi ametis suurepäraselt hakkama saanud ning seetõttu ei olnud tema teeneid enam vaja. Mehe sõnul ei peitunud otsuse taga see, et Eesti Meedia juhatusele tema ideed või juhtimine ei sobinud. "Ma tegin oma töö ära, kõik on okei ja suurepärases korras. Lihtsalt edasi pole vaja teha seda," sõnas ta.

Eesti Meedia telekanalite programmijuhi ametikohale liikus senine telekanalite peaprodutsent Kaspar Kaljas.

Eesti Meedia asus telesaateid patenteerima