BLOGI JA GALERII | Näosaate võitis Madis Arro! Saates enim võite napsanud Eleryn Tiit jäi teiseks

Marianne Leiburist saab aga USA laulja, modell ja näitleja Vanessa Williams. „Tema lugudest valisin tuntuima, Save the Best For Last. Esitaja oli mulle varem tundmatu, kuid lugu tuttav. Selle loo meloodia kannab endas mingit jõululikku meeleolu, kuigi tegemist pole jõululauluga. Tema juures võlus mind loomulik olek ja musitseerimine,“ põhjendab Marianne. „Vanessal on väga klaar ja puhas tämber, millele tuleb tähelepanu pöörata. Tema toon on ühtlaselt selge kogu loo vältel, tuleb leida enda jaoks mugav positsioon,“ räägib Marianne, mis on Williamsi juures kõige keerulisem. Leiburil on plaanis artisti täpselt jäljendada. „Tegemist on ehedalt kauni esitusega ja see mõjub hästi just sellisena, nagu ta on.“