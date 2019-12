FOTOD JA VIDEO | ETV saatejuhid tegid „Aisakellast“ uue versiooni 

"Hommik Anuga" saates esmakordselt ekraanile jõudnud klipis löövad kaasa ETV bändi Siin me oleme liikmed: Reet Linna, Mai Palling, Kristo Elias, Sander Loite, Tarmo Tiisler, Astrid Kannel, Mari Tamm, Liisu Lass, Katrin Viirpalu, Piret Järvis, Margit Kilumets, Reimo Sildvee, Owe Petersell, Ragnar Kaasik, Anna Pihl, Andres Kuusk, Urmas Vaino, Johannes Tralla, Jüri Muttika, Anu Säärits ja Anu Välba.

Uue seade lõi Sven Lõhmus, sõnad Heldur Karmo, originaali autor James Lord Pierpont.

Stuudios oli kohal ka vokaalansambel Others, kellega liitus Tanja Mihhailova-Saar, ja bändiliikmed kommenteerisid samuti, kuidas saatejuhid hakkama said. "See on see lugu, mida ma pidevalt viimasel ajal autos laulan," ütles Tanja. "Laulan eesti keeles, kuna õpin neid sõnu," lisas ta, et ka Othersi ja Tanja jõulukontsertidel kuuleb seda pala.

"Kokkuvõttes oli cool video, hästi laulavad. Tore oli kuulata, et inimesed, kes muidu tegelevad muu asjaga - edastavad uudiseid ja kommenteerivad sporti - laulavad hästi," kommenteeris Bert Pringi. "Tegelikult on siin üks kolmandik inimesi, kes on muusikaga päris tugevalt tegelenud," lisas Mikk Saar.

Triin Saarela paljastas, et tal on õnnestunud Kristo Eliasele ja Sander Loitele lausa hääleseadet teha. "Teiste hulgast oli natuke raske nende eripärasid välja noppida," naeris Triin vastuseks küsimusele, kuidas tema õpilased hakkama said. "Põhiline oli energia, see alati toimib."