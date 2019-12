Saated „Naabrist parem“ tuleb taas ja seekord on auhinnaks maja koos sisustusega! Toimetas Katharina Toomemets , täna, 09:51 Jaga: M

"Naabrist parema" eelmise hooaja võitjad Kristel ja Hendrik Vesi Foto: Tiit Tamme

Saade "Naabrist parem" tuleb taas ja sel hooajal on saade täiesti erakordne, sest seekord on naabritel võimalus ehitada maja! Veelgi enam, hooaja võitjad saavad maja koos sisustusega päriselt endale ja neil on võimalus viia see täpselt sinna, kus see nende hinge enim rõõmustab.