Oi ei! Rannamaja-Merylin kustutab oma aktipiltidega konto: mul oli valida, kas raha või minu imidž 

Merylin tegi konto seepärast, et internetis ilmusid välja tema kunagised aktifotod, mis talle üldse ei meeldinud ja naine ütles, et need pole kunstilised. Siis otsustas ta teha uued ja võõraste inimeste asemel nendega ise raha teenida.

Mis siis nüüd juhtus? "Ükskõik, mis ka ei juhtuks, Onlyfansi kontost räägin täna viimast korda. Rohkem ma sel teemal kuskil sõna ei võta. Vahet pole, kui palju ma seal teenisin ja kuidas mul sellega läheb," räägib Merylin oma Instagram story's.

"Ma tegin sel hetkel, mida tegema pidin. Võimalik, et see oli vale liigutus, võib-olla ma ei oleks pidanud seda tegema, aga tahan öelda, et mul on tulevikus sellised plaanid... oleks parem, kui lihtsalt seda mu teele ette enam ei tule. Ma üritan selle võimalikult sügavasse minevikku toppida ja ongi nii," annab ta teada, et kustutab konto varsti. "Äkki uuel aastal. Täna saab veel näha, aga see on ka kõik."