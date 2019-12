VIDEO | Mitmed eesti disainerid on välismaal loomevarguse ohvriks langenud 

Lillemantli esindaja Meeri-Mall Aul, ÖÖD maja autor Andreas Tiik ja ehtedisainer Tanel Veenre avastasid enda loomingu koopiad internetiavarustest, kus neid müüakse odava rahaga Hiinas, aga isegi naaberriigis Soomes.

"Me tegelikult teadsime, et neid koopiaid tuleb, küll aga me ootasime neid rohkem sealtpoolt maakera, kust neid koopiaid enamasti tuleb, mitte nii-öelda vennasrahva juurest," ütleb Tiik "Pealtnägijas".

Kuigi nende ja paljude teiste Eesti disainitoodete puhul tundub loomevargus ilmselge, löövad ohvrid valdavalt käega, sest see on kui võitlus tuuleveskitega.

Poolteist aastat tagasi tabas halb üllatus ehtekunstnik Tanel Veenret, kui tema käsitööna valmivaid kollaseid kõrvamarju hakati tavapäratult palju Hiinasse tellima. "Kuna mul polnud sel hetkel üldse veebieksporti, siis see oli täielik anomaalia ja tundus, et arvuti on kuskil vea teinud," selgitab ta.

Et Veenrel oli sel hetkel praktikal kaks Hiina tudengit, andis ta neile ülesandeks välja uurida, mis toimub. Praktikandid avastasid, et kohalik stiiliikoon Wanwan Lei ostis ühe väikese kohaliku edasimüüja käest Veenre disaini. "Hiinlased, kes ostavad originaaltooteid, suunavad teisi hea meelegea, sest see on mõnes mõttes originaali garantii. Muidugi toob see kohe kaasa ka hästi kiire kopeerimise just läbi selle isiku."