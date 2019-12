Kristina Pärtelpoeg tütre sünnitamisest: mul hakkasid pisarad voolama – nii valus oli! 

Kristina räägib, et paras väljakutse oli panna lapsele soovitud nimi Khelan. "Leidsin selle nime suvel internetist. Kuidagi hakkas see nimi mulle meeldima," räägib Kristina. Perekonnaseisuametis öeldi aga Kristinale ja lapse isale Siimule, et seda nime ei ole kuskil mujal maailmas olemas ja seda ei saa panna. Selle vastusega aga lapse vanemad ei leppinud ja nii olid nad sunnitud eksootilise nime panemise sooviga pöörduma eesti keele inspektsiooni poole ja sotsiaalministeeriumi poole. Lõpuks sai maimukesele nimeks siiski Khelan.

Sünnitus oli lühike, aga intensiivne

Lõpuks helistas Kristina enda ämmaemandale ja kella kolmeks jõudis ta haiglasse. "Vaadati, et avatus on kolm sentimeetrit ja saadeti koju."

Kodus läksid valud aga tugevamaks ja mindi tagasi haiglasse. Avatus oli nüüd neli sentimeetrit. Kristinal soovitati tagasi koju minna ja hommikuni end välja puhata. "Läksin koju, aga mul hakkasid nii suured valud. Mõtlesin, et hommikuni ma küll ei saa nii välja kannatada. Mul hakkasid pisarad voolama, nii valus oli. Helistasime taksosse, kuna ma ise ei saanud sõita. Mõtlesin, et suren ära." Kesköö paiku jõudis Kristina haiglasse ja siis tulid ka veed ära. Kell 15 minutit hiljem läksid aga valud veelgi tugevamaks ja ämmaemand tõi Kristinale naerugaasi. "See tekitas joobesoleku. Pool sünnitust oli nagu oleksin joobes olnud," räägib Kristina. "Siis hakkasid pressid, aga need ei olnud enam valusad Siis oli viis pressi ja laps oligi käes. Oli paar õmblust, aga muidu on väga okei olla." Kristina sõnul oli tal vaatamata meeletutele valudele lihtne sünnitus. "Läksin südaööl haiglasse ja laps sündis kell 02.14"