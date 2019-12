KULDGLOOBUSTE NOMINATSIOONID: kus on naislavastajad ja mustanahalised?

Kuldgloobusi jagatakse 5. jaanuaril. Kauaoodatud "Catsi" ekraniseering sai NME.comi teatel üheainsa nominatsiooni (Taylor Swifti originaallaul), paljude meelest magedalt lõppenud "Troonide mäng" samuti vaid ühe (Kit Harington). Küll aga triumfeerib Netflix, kes sai nii tele- kui filmikategoorias 17 nominatsiooni. Viiest draamafilmist kolm on valminud voogedastusgigandi käe all.

Kui Todd Phillipsi "Jokker" kinodesse jõudis, ennustati sellele menu nii Kuldgloobustel kui Oscaritel. Filmi poleemilisuse tõttu tõmbusid sahinad siiski tagasi, ent nüüd sai "Jokker" nii parima draama, parima draamakategooria meesnäitleja ja parima originaalmuusika nominatsiooni. Paljud kinosõbrad ei suuda siiski uskuda, et Phillips on üks parima režissööri Kuldgloobuse nominentidest.

Paljud fännid on häiritud, et Netflixi lühisarja "When They See Us" alusetult mõrvas süüdistatud mustanahalistest noorukitest ei peetud ainsagi nominatsiooni vääriliseks. Emmyde jagamisel oli sari edukas olnud ning Jharrel Jerome'i etteastele ennustati kindlat Kuldgloobuse nominatsiooni.