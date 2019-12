Vanurite hirm Liis Haavel tegutseb taas! 

Reaalselt kahel korral vangis istunud naine, kes hetkel on tingimisi vabaduses ja kriminaalhooldaja järelevalve all, tegutseb taas, ujudes vanainimeste külje alla ja neilt raha välja pettes. „Kuuuurija“ sai vihje, et Haavel käib ühe vanainimese juures koristamas igal kolmapäeval ning Katrin Lust läks seda ka kontrollima. Haavel väidab vanainimesele, et samas majas elab ka tema isa. See aga ei vasta tõele, sest naise arstidest vanemad elavad Saaremaal.

Haavliga tutvus vanaproua, kelle juures naine koristamas käib juhuslikult, kui ootas mõnda lahket naabrit, kes talle postkastist lehe tooks. Just siis tuligi trepist alla Haavel, kes vabaprouat rõõmuga abistas. Liis Haavli nimelist naist proua ei tunne, sest tema teab, et Haavli nimi on hoopis midagi muud. „Selle nimega tema ei ole ennast mulle tutvustanud. Tema on käinud siin kaheksa korda koristamas, täna on üheksas,“ sõnab proua Lustile. Küsimusele, kas Haavel on ka raha küsinud, vastab vanaproua jaatavalt. Kõik üles kirjutanud proua sõnul on ta maksnud 335 eurot. Juttu on neil tulnud ka sellest, kelle nimel korter on ja kas proual on ka lähedasi. Kui Lust talle Liis Haavlist räägib, on proua talle tänulik ega suuda uskuda, et lasi naise korduvalt enda juurde koristama. Lisaks on proua sõnul vähenenud raha purgist, kuhu ta seda lapselapsele kogunud on.