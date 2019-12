Melodifestivalenil osalev Victor Crone: „Storm“ avas palju uksi 

Victor Crone sõnas, et "Eesti laul" oli tema jaoks hullumeelne teekond. "Pärast Eurovisioni mõtlesin, et enam ma seda ei tee. Olin väsinud. Aga mind kutsuti Melodifestivalile ja ütlesin jah." Kui Eestis on Eurovisioni eelvoorudes kaks poolfinaali, siis Rootsis peavad lauljad läbiva neli poolfinaali.

Stig Rästaga enne ja pärast "Eesti laulu" koostööd teinud Rootsi laulja sõnul on ta tänavu viibinud Eestis 120 päeva. "Seda on päris palju. Stigiga kirjutame endiselt koos lugusid. Isegi, kui ei kirjutaks, siis ikkagi olen siin olnud juba kolm aastat. On selline tunne, et seda ma ei unusta."