VIDEO | Jesper Parve kihlusest Mari Ojasaarega: meie kümme aastat kooselu on lihtsalt nii hull, et varem ei olnud aega selle peale mõelda 

Maril sõnas, et temal on kooslu jooksul ka varem mõte kihlumisest peast läbi käinud. "Aga kuna oleme viis aastat oma kooselust lapsi kasvatanud, siis on kõik päris värske veel. Ei saa öelda, et kümme aastat väga kulunud oleks," sõnas ta. "Kümme aastat on kiiresti läinud."

Kihlus toimus paarile juba koduseks saanud Bali saarel. Mari ei osanud aga aimata, et teda selline üllatus ees ootab. "Naistel on küll sisetunded, aga ma olen õppinud seda, et enamus suhted lähevad sellepärast luhta, et meil on ootused ja eeldused. Meil oli kokkulepe, et kümme päeva enne kui meil kümme aastat kooselu täis saab, tähistame seda. Otsustasin, et ma ei tee mingisuguseid ootusi. Lihtsalt naudin seda päeva," rääkis Mari. "Abieluasi ei olnud Jesperiga üldse õhus. Tõesti see oli minu jaoks väga suur üllatus."

"Kuna ma olen pedant, siis oli kõik minutipealt planeeritud," valgustas Jesper kihluse tagamaid. "Teades aga Bali saart, siis kõik asjad keerati peapeale. Päris närviline päev oli." Koht, mille Jesper oli kihlumiseks broneerinud, asus 27 kilomeetrit eemal, kus ta arvas algselt. Sõit sinna kestis kaks tundi ja kaasa oli võetud ka paari noorem laps. "eeldasime, et laps magab. Aga ta röökis terve tee sinna. Kuna oleme Bali saarel varem käinud, siis aimasin, et nii võib minna. Aga võttis südame värisema küll, et minu kui pedandi jaoks, kõik asjad planeeritult ei länud."