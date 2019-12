Televaatajad hääletasid näosaatesse tagasi Mihkel Tikerpalu: arvasin, et finaalikoha nimel rebivad Kärt ja Katre 

„Ma olen jäärapurikas, kelle lootus ja võitlusvaim kustuvad viimastena, seega salamisi lootsin ma seda ikka. Samas arvasin, et minu šansid on nõrgemad, kui näiteks Kärdil ja Katrel – arvasin, et rebimine finaalikoha pärast tuleb hoopis nende vahel,“ tunnistab Mihkel. Finaalis kehastub ta R'n'B ja soul'ilauljaks Sam Smithiks. „Leian, et selle saatesarja, ja eriti finaali, raames peab üllatama nii ennast kui vaatajaid – Sam Smith on artist, kelle kehastamine on parasjagu minu mugavustsoonist väljas. Usun, et see on väga hea täiendus finaalsõule, mis tõotab niigi väga vinge tulla.“

Mihkli sõnul on kõige keerulisem järele teha Sami häält. „Me oleme lihtsalt niivõrd erinevad – mina bassi poole kalduv bariton, Sam mõnusalt mahe tenor," ütleb ta. „Aga lauluõpetaja Maikeni abiga on kõik võimalik, seega olen kindel, et kõrgemad noodid ei jää ka seekord kättesaamatuks – Victor Cronega jõudsin ju peaaegu ülemhelideni, nagu Mart Juur esimeses saates vaimukalt sõnastas." Teiseks ütleb Mihkel, et peab endas leidma üles pehme ja õrna naiselikkuse, mis Sam Smithil olemas on. „Ma pean ennast vähemalt kesmiselt, et mitte öelda üle keskmise, maskuliinseks meesterahvaks. Smith on tunnistanud, et ta pole mees ega naine, ei ole he (ingl. k meessoost – toim.), ega she (ingl. k naissoost – toim), vaid palub end määratleda kui they (nemad ingl. k – toim.). Pean kindlasti nii mõtteliselt kui füüsiliselt tööd tegema, et endas see õrn ja pehme naiselikkus leida."

„Ükskõik, kui tõsiselt ma püüangi Sam Smith´i jäljendada, tuleb sellest tõenäoliselt välja koomiline paroodia,“ usub Mihkel. „Koomika ju osalt selles seisnebki, et mingeid olukordi elus võetakse nii tõsiselt ja usutakse oma tegevusse nii tugevalt, et see paistab teistele kentsaka ja naljakana.“ Suurimaks konkurendiks peab Mihkel igaüht. „Finaalis on minu kõrval seitse toredat inimest, väga head artisti ja hirmkõva konkurenti. Lisaks neile veel üks, kellega ma aeg-ajalt paratamatult võistlema pean – mina ise.“