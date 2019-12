Saated TELETOP | Ei mingeid üllatusi! „Pealtnägija“ on troonilt kukutamatu Televeeb , täna, 14:36 Jaga: M

"Pealtnägija" meeskond: Piret Järvis-Milder, Mihkel Kärmas, Anna gavronski Foto: Tiina Kõrtsini

Möödunud nädala vaadatuim saade ei too mingeid üllatusi. Kantar Emori uuringust selgub, et selleks on taas ETV „Pealtnägija“, mida vaatas 221 000 inimest.