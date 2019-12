Kütuseärimees väidab, et tegutses õlikuninga tankistina ja osales maksupettustes: jutt on miljonitest kroonidest 

Eelmise sajandi lõpus ristusid Miilpalu teed Kiviõli keemiagrupi toonase omaniku Toomas Tammega. Pärast põgusat tutvust tegi Tamm Miilpalule väidetavalt ettepaneku osaleda maksupettuses.“Oli vaja keemiatööstusest rahasid välja pesta ja tuli kasutada arvevabriku teenuseid. Talle sai vastavalt soovidele ja nõudmistele esitada kütusearveid,“ rääkis Miilpalu „Pealtnägijas“, et tegu oli Tamme initsiatiiviga. „Mina esitasin talle tema enda soovitud arveid, tema maksis. Hiljem, teatud arvete alusel, mis olid puhtalt paberid, viisin talle tagasi raha, mis polnud kaubaga seotud.“

Maksuamet paljastas toona tõesti arvevabriku ja maksupettuse skeemi, mis jõudis isegi lehtedesse. Toomas Tamme asjaga ei seostatud. Praegu leidub aga tunnistajaid, kes kinnitavad et just nii see oligi. Näiteks võttis „Pealtnägijas“ sõna ka Kiviõli keemiatööstuse endine juhatuse liige Tiit Vanmölder, kes kinnitas, et Miilpalu räägib tõtt. „Mul on sellest väga keeruline ja raske rääkida, ma ei sooviks seda üldse teha, aga hetkel mulle tundub, et on vaja, et tõde ja õigus välja tuleks,“ sõnas Vanamölder. Mees kinnitas, et on näinud, kuidas Miil tehingutelt sularahakotiga tagasi tuli. Kas ta ka ise sellistes asjades osales? „Kui, siis ainult kullerina.“

Miilpalu maksis riigile 3 miljonit krooni kompensatsiooni ja tema jaoks lõpetati asi kokkuleppega. Tamm jäi loost välja, sest too suunas Miilpalu oma advokaadi Küllike Nammi poole, et asi saaks lahendatud ilma Tamme ettevõtte nime seostamata. Namm vastas „Pealtnägijale“ kirjalikult. „Miilpalu ja Vanamäldri väited maksupettuses on paljasõnalised ning jäävad nende endi südametunnistusele. Miilpalu ja Vanamölder oleks pidanud oma kahtlustega pöörduma õiguskaitseorganite, mitte ajakirjanduse poole.“ Miilpalu sõnul jäi Tamme nimi kogu asjast välja, sest seda lihtsalt ei küsitud. „Kuna seda ei küsitud, siis ma ei saanud ka vastata nendele küsimustele.“

Eelmise kümnendi vahetusel tõmmati Tamm ka uskumatusse palgamõrvaafääri. Punt kriminaale, eesotsas Imre Arakase ja Oleg Ljadoviga panid püsti jultunud topeltmängu, kus kasutati ära Tamme ja ärimees Nikolai Reismani tüli. Tamme juurde mindi jutuga, et Reisman on tellinud tema atentaadi, kuid killer on nõus 600 000 krooni eest poolt vahetama. Tamm andiski pättidele raha. Kui skeem aga hapuks minema hakkas, estiasid pätid hoopis teise versiooni – justkui oleks Tamm oma atentaadi lavastanud ja jätnud mulje, justkui oleks Reisman selle tellinud. Esiti sai Tamm kahtlustuse, kuid pääses, kui selgus, et pätid teda lollitasid. Kamp mõisteti süüdi, kuid karistused olid kerged, sest juriidiliselt oli tegu vaid valeütluste andmisega. Selgus aga, et kogu selle asja mõtles välja endine tipprattur ja korduvalt karistatud ärimees Oleg Ljadov. Et viimasel oli kaugelearenenud vähk, pääses too karistusest.

Siis sekkus Tamme ja Miilpalu koostöösse ka Ljadov. Viimasele kuulus Aseri sadam, mille maid vajas Tamm. Tamm aga ei saanud minna tegema äri mehega, kes teda just petnud oli. Miilpalu oli aga varem näidanud lojaalsust ja Rakvere külje alla Roodeväljale omale just väikese terminali ehitanud. Ljadov teatas, et maa hind on 400 000 eurot, Tammele pandi kaardid lauale ja plaani lülitus ka Küllike Namm. Miilpalu lubati, et kui Tamm sadama oma kontrolli alla saab, saab tema ka kõigest osa.

2018. aastal ütles Tamm kohtus („Pealtnägija“ kasutas oma loos kohtusalvestist – toim), et pole Miilpaluga mingeid ühiseid projekte arendanud. Vanamölder kinnitab aga, et käis koos Miilpalu ja Tammega lausa Soomes vajalikku sisseseadet vaatamas. „Inimene ei pea kõike mäletama, aga tookord me käisime ja sellised plaanid olid,“ ütles Vanamölder.