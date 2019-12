Merlyn Uusküla laps näitab iseloomu: kui on jonni, siis täiega 

Uusküla tunnistab, et elumuutusega oli alguses raske harjuda. "Kui oled harjunud uksest välja minema täpselt siis, kui ise tahad, siis nüüd peab arvestama väikse beebikese vajadustega. See ei ole meelakkumine. Samas see väike naeratus, mis sealt tuleb, korvab kõik raske, mis selle kõrval on."

Kuigi laulja ütleb, et tema poeg on hea iseloomuga, on tal siiski oma nõudmised. "Kui on jonni, siis on ikka täiega jonni, seega poisil iseloomu on."