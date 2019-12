Saated Naisräppar Grete-Marie süüdistab 5miinust: Eesti meesräpparite riivatu suuvärk on noortele halvaks eeskujuks Televeeb , täna, 21:00 Jaga: M

Grete-Marie Võrro Foto: Kuvatõmmis/"Kuuuurija"

Naisräppar Grete-Marie Võrro valutab südant Eesti meesräpparite riivatu suuvärgi pärast ja arvab, et nood on halvaks eeskujuks. „Laulusõnad on noortele ohtlikud,“ ütleb Võrro „Kuuuurijale“ antud intervjuus ja lisab, et sellised laulusõnad loovad noortele teadlikult platvormi juua alkoholi ja tarbida narkootikume.