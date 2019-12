Naisräppar Grete-Marie: Eesti meesräpparite riivatu suuvärk on noortele halvaks eeskujuks 

Grete-Marie isegi möllab räpimaailmas ja väidab, et tema seksistlike videote – mida ta tihti jagab ka Facebooki grupis „Eestlaste kolmnurk“ - taga on laiem sõnum, et mehed ei võtaks naisi nagu seksobjekte, vaid näeksid neis midagi enamat.

Eriti on naisel hambus ülipopulaarne räpipunt 5miinust – nende fännide seas on tema sõnul palju lapsi ja teismelisi, kelle käitumist sõnad sellises eas väga palju mõjutada võivad. „Need sõnad formuleerivad naise mingiks objektiks – et sa oled siin, ma annan sulle pepulaksu ja rohkem sul funktsiooni pole.“ Grete-Marie ütleb, et 16aastased saavad sisse pidudele, kus näiteks 5miinust esineb. „Vahel antakse seal käepael, millega on eristatud, et sulle ei müüda alkoholi, aga vahel turvameeskond ei kontrolli seda,“ väidab naine, kes tahab rääkida, kui ohtlikud on sellised peod ja samas tahab ta ise olla noortele naistele paremaks eeskujuks.

„Meil oleks vaja natuke adekvaatsemaid eeskujusid, et raadiotes ei peksaks t*ss ja triip, vaid see oleks noori toetav. Nende fännid ongi vahemikus 13-15. Nägin kolmnurgas live'i (otsevideo – toim.), kus 13aastane tšikk koolipäeval joob mingite endast vanemate kuttidega ja palub, et mängige 5miinust.“ Grete-Marie väidab, et tema räpipalad on aga hoopis teistsugused – oma loomingus soovib ta meeste ideaale naeruvääristada ja näidata pigem naisi kui olendeid, kes ei allu meeste labastele soovidele ja käskudele.

Ta soovib, et noortega küll räägitaks avameelselt, aga et neile seletataks turvaliselt ära, et sellised asjad on olemas, mitte ei utsitataks kõike proovima. „Ma nõustun sellega, et räägime kõigest, oleme avatud, aga suuname natuke oma noori, näitame neile, mis on jätkusuutlik ja mis mitte, mis teeb talle haiget ja mis mitte.“ Võrro tõdeb, et on natuke ka naisõiguslane. „Üks mu kõige kuulsam lugu ongi feminismist, et ma teen, mis tahan ja pole vaja, et mehed mind aktsepteerivad.“

„Mu sõnum pole kindlasti see, et tehke oma lüürikale tsensuuri. Aga ärge looge alaealistele platvormi ennast hävitada.“

Tänavu kevadel süüdistas Grete-Marie 5miinuse liikmeid selles, et mehed pidutsevad alaealistega ja annavad neile meelemürke. Seepeale laekus naise postkasti kopsakas kahjunõue. „Sain nende advokaadi käest, mingi blond noor tüdruk, kahjunõude,“ ütleb Grete-Marie ja lisab, et see oli summas 20 000 eurot. „Kokkuvõtvalt oli see selline, et sul on kuu aega neile maksta 20 000 ja tee kolmnurka video, kus seletad, et kõik, mis sa ütlesid, oli vale.“ Grete väited põhinesid kuulujutul ja mingeid tõendeid tal muidugi polnud. „Ma tegin kirja lahti ja lihtsalt naersin. See oli komöödia, see oli nii alusetu nõue, et ma naersin pisarateni,“ räägib Grete-Marie „Kuuuurijale“ ja ütleb, et palkas end esindama advokaadi, kelle vahendusel ta räpparitega suhtleb.