Tüli Valga vallavalitsuses: vajalik invabuss jäeti ostmata, kuid vallavanemale liisiti 50 000-eurone auto 

Valga vallavolikogu liige Monika Rogenbaum räägib „Kuuuurijas“, et vallavolikogu tegi neljakuulisele perioodile revisjoni ja uuriti, kuidas on värbamiskonkursse läbi viidud. Selgus, et 20 konkursi puhul ei olnud neid läbi viidud nõuetekohaselt. Kui läbi viidi konkurss lastekaitsetöötajate värbamiseks, kandideeris sinna viis inimest, kellest kolm vastas nõuetele, üks omandas parasjagu sotsiaaltööalast kõrgharidust ja üks oli ilma erialase ettevalmistuseta. Valituks osutus aga inimene, kelle haridustasemeks oli eelmise tööandja juures kokk. „See töö ei ole lihtne ja eeldab, et sul on väga põhjalikud teadmised, et tunned valdkonda,“ sõnab Rogenbaum.

Seaduse järgi peab töötajal olema erialane ettevalmistus ja kõrgharidus ning hiljemalt kahe aasta jooksul peab ta omandama sotsiaaltöö kutse spetsialiseerumisega lastekaitsele. Ühelgi valla lastekaitsetöötajal polevat aga vastavat kutsetunnistust ette näidata. Rogenbaumi sõnul on talle öeldud, et kõnealuse inimese puhul on tegu noore särasilmse inimesega, et teised olid temaga võrreldes eakad ja see pidavat olema piisav argument ametis olemiseks. „Mingil hetkel öeldi mulle, et see inimene asus õppima, aga tegelikult käivad jutud, et ta on kooli pooleli jätnud."

Lisaks on Rogenbaumi sõnul vallavalitsuselt raske infot kätte saada. „Minu poolt vaadatuna on kõige suurem mure selles, kuidas meil peetakse dokumendiregistrit – praktiliselt kõik on salastatud. Vaatan sageli, et MTÜ-d on vallalt toetust taotlenud, aga kasutatakse avaliku teabe seaduse paragrahvi, mis ütleb, et see kiri on eraelu kaitseks vaja salajaseks tunnistada. Mina seda ei mõista,“ räägib Rogenbaum. Ta räägib, et näiteks on Tehnilise järelvalve amet teinud vallale pöördumise, kus seisab, pealkirja järgi hinnates, info, et mänguväljakutel on mingid puudused, aga tema vallavolikogu liikmena ei saa tada, millised need puudused on, kuna dokument on kuulutatud salajaseks. „See on massiline.“

Koos Rogenbaumiga oli saates ka Valga supiköögi ja Toidupanga pidaja Teresa Sale, kes esiti sõna ei võtnud. Supiköök ja Toidupank tegutsevad vanas koolimajas ja naine kardab, et kui ta midagi ütleb, võetakse ruumid temalt ära. Paar tundi pärast Lusti külaskäiku saigi Sale kõne, kus teatati et majale on tulnud ostusoov ja maja läheb avalikule enampakkumisele. „Juba järgmine nädal olid hindajad kohal,“ sõnab Sale ja lisab, et ostusoovi oli avaldanud valla sotsiaaltöötaja sugulane.

Teresa, kes on panustanud majja palju oma isiklikku raha, on kindel, et ostusoovi jutt tuli selleks, et anda talle sõnum – kui avalikult valla tegemistest räägid, võid ruumidest ilma jääda. „Ma läksin vallavara spetsialisti juurde ja ta ütles mulle, kes seda maja soovib. Ma tean, et see on sugulane,“ räägib Sale ja lisab, et ostusummaks pakuti 5000 eurot. „Väljendasin oma rahulolematust ja ütlesin, et lõpetan kartmise ja enesega manipuleerimise.“ Nüüd otsib naine Valga Toidupangale uusi ruume.

Palju tuska on valmistanud ka asjaolu, et vald on jätnud ostmata vajaliku invabussi, kuid vallavanem sõidab see-eest ringi 50 000 eurot maksva uhke Kia džiibiga. „Ma kasutan Kia Sorentot tõesti ametisõitudeks. See on üks vallavalitsuse auto, mis on kogu vallavalitsuse käsutuses,“ ütleb seepeale Valga valla vallavanem Margus Lepik. Mees ütleb, et volikogu on andnud loa 8 sõiduki muretsemiseks ja praegu on neid 7. Siiski selgub kõnealuse auto sõidupäevikust, et selle rooli on keeranud vaid vallavanem ise. „Mul oli enne kasutuses üks sõiduk, aga sellega juhtus talvel kahetsusväärne lugu – ta lagunes kaks korda ja jättis mind talvel teele.“ See auto on aga praegugi valla käsutuses ja korda tehtud. „Ma ei oska vastata, kas on või ole. Seisukord on selline, et pikki sõite temaga teha ei saa.vallahoolduse spetsialist kasutab seda linnasõitudeks,“ teab Lepik siiski, milleks autot kasutatakse.

Vallavanema sõnul tellib vald invabussi teenust vajaduspõhiselt. „Meil on volikogu antud õigus invabusse liisida. Hetkel tegeleme me sellega. Valla hooldusteenistus vaatas suvel üle võimalused, millised on ajaliselt ja rahaliselt võimalused uue invabussi soetamiseks. Turg on hetkel väga kõrge, ajad bussi kättesaamiseks on pikad. Praegu tegelevad nad uuringuga, kas on võimalik kasutatud bussi soodsamalt saada.“ Vallavanema sõnul ei ole Valga vallas igapäevaselt või 8 tundi päevas invabussi vaja.