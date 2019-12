Eesti Kuidas meeldib? TV3 üllatab vaatajaid uue logoga Toimetas Terttu Jazepov , täna, 11:44 Jaga: M

TV3 uus logo Foto: Facebook.com/tv3eesti

Pühapäeval tervitas TV3 vaatajaid uus logo, mis on vaatajad kahte leeri jaganud: mõned leiavad, et see on hea värskendus, teised arvavad, et kanal võiks siiski vana logo tagasi tuua.