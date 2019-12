ÕL VIDEO | Näosaate finaalist välja jäänud Elisa Kolk: ma ei ole kurb 

Elisa kehastus Bebe Rexhaks ja esitas loo „In the Name of Love”. „See on tegelikult väga raske lugu, mida ma laulsin esimest korda. Minu meelest sain ilusti hakkama. Olen endaga rahul, et noodid tulid välja ja läks hästi,“ ei ole Elisa väljakukkumise pärast üldse kurb. Mis talle siis saatuslikuks võis saada? „Ma ei oska niimoodi öelda, aga mina olen endaga rahul ja see on kõige tähtsam. Saan ka kohtunikest aru – oli väga tugev saade ja keegi peab ju minema. Ma ei ole kurb, olen väga rahul, et siin olin.“