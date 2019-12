Saated ÕL VIDEO | Viimase näosaate võitnud Karmo: olen saates enda kohta näitlejana palju teada saanud Keit Paju, Katharina Toomemets | Video: Martin Ahven , täna, 22:16 Jaga: M

„Üks asi oli kindlasti tämber ja teine see, et ma ei oleks ka liiga nooruslik. Tämbriga oli sama asi – tuli jälgida, et säiliks ikka ka vanainimene, sest ta oli vana. Mina olen noor, et kuidas see tämber kätte saada. Ju siis sain,“ rõõmustab saate „Su nägu kõlab varsti tuttavalt“ viimase stuudiosaate võitnud ja finaali pääsenud Karmo Nigula, kes kehastas Endel Pärna.