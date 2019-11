Näosaatega liitub Ameerikas nime tegev Elisa Kolk 

Elisa on 22-aastane ja pärit Tartust. Muusika, laulmise ja näitlemisega on Elisa olnud seotud juba lapsest saati – see on tema töö ja suurim kirg. Pärast 2015. aastal osalemist konkursil „Eesti laul“ on Elisa saanud seda teha professionaalselt iga päev nii Eestis kui ka välismaal. Ka vabal ajal tegeleb Elisa muusikaga – töö ja hobi käivad tema jaoks käsikäes. Lisaks armastab ta väga tantsimist. „Kui on täitsa vaba aeg, siis selle veedan oma lähedastega.“

Elisa otsustas näosaatesse kandideerida enese proovile panekuks. „Miks mitte? See pole mingisugune lihtne asi ja suured väljakutsed mulle meeldivad!“ Mida teeks ta aga võidurahaga? Sellele ei ole Elisa veel jõudnud mõelda. „Olen ära unustanud, et seal see on, kuid ilmselt panustaksin oma isiklikku stuudiotehnikasse.“

Pühapäevases saates kehastub Elisa Bebe Rexhaks ja esitab loo „In the Name of Love“.

Pühapäeval esitusele tulevad lood:

Tanel Laidna – Shanon (Taavi Immato) „Suvi kestab veel“

Freddy Tomingas – Priit Pihlap „Üksik ratsamees“

Elisa Kolk - Bebe Rexha „In the Name of Love”