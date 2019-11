VIDEO | Vaata, kuidas Marko Reikop otse-eetris p*rseli kukkus! 

Levandi sõnul on esimene asi, mida ta algajale uisutajale õpetab, on õigesti kukkumine. Levandi sõnul peab uiskudel maanduma keha kõige pehmema osa, ehk tagumiku peale, seetõttu tuleb kukkudes end alati niimoodi väänata, et kõige pehmem osa alla jääks.

Kukkumisel tuleb kindlasti ka ette kallutada, mis on vajalik selleks, et küünarnukid ja pea viga ei saaks. "Kõige ohtlikum on kukkumine taha, sest siis lendad kindlasti kuklaga vastu maad. Otse põlvedele kukkumine on ka päris raske kukkumine,” õpetas Levandi.