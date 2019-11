Kuuest Eesti kultuuriinimesest valmivad portreefilmid 

Žürii liikme Filipp Kruusvalli sõnul oli sel aastal tegu erakordselt kõrgel tasemel konkursiga ning valiku tegemine ei olnud kergete killast. Väljavalitud ideed kajastavad mitmekülgselt nii muusika, kirjanduse, kunsti kui ka filmi ning arhitektuuri valdkonda. “Portreteeritavaid ühendavaks jooneks võib pidada tugevat isiksust ja julgust erineda. Igaüks neist on omal moel jätnud Eesti kultuuri ja ühiskonda märkimisväärse jälje ning nendele karakteritele lähemale jõudmine saab olema kinolinal või teleekraanil põnev avastusretk,” märgib Kruusvall.

Züriisse kuulunud Marje Tõemäe lisab, et sel korral oli silmapaistvalt esindatud muusika valdkond ja ühiselt otsustati lasta tootmisesse erakordselt kuus filmiprojekti. “See projekt on juba näidanud oma olulisust Eesti kultuuripärandi loomisel. Audiovisuaalsed teosed on parim võimalus jäädvustada inimesi, nende tegevust ja ajastut, milles elame,” võtab Tõemäe konkursi kokku.