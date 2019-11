TELETOP | Ei mingit üllatust! Nädala vaadatuim saade oli taas „Pealtnägija“ 

Üllatusi ei toonud ka teine ja kolmas koht. Vaadatavuselt teine oli „Su nägu kõlab varsti tuttavalt“ (TV3), mida vaatas 183 000 inimest. Kolmas oli „Õnne 13“ (ETV), 156 000 vaatajaga. Ka neljandal kohal on taas „Lahutus Eesti moodi“ (ETV), 154 000 vaatajaga.

Seitsmendalt kohalt viiendale on 151 000 vaatajaga tõusnud „Hommik Anuga“ (ETV). Kuuendale kohal on kukkunud 143 000 vaatajaga „Aktuaalne kaamera“ (ETV). Seitmsendalt kohalt leiab aga 130 000 vaatajaga „Ringvaate“ (ETV).

Kaheksandal kohal on 129 000 vaatajaga „Kuuuurija“ (Kanal 2). Üheksandal on „Ehh, uhhuduur“ (ETV), mida vaatas 122 000 inimest ja kümnendal kohal on 115 000 vaatajaga „Johannese lähetamine“ (ETV).