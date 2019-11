Ohtlik, aga põnev! Elisa Kolk avaldas, kes ta tahaks olla siis, kui ei tegeleks muusikaga 

Kolk tegi oma viimases loos koostööd vokaaliprodutsendiga, kes on koos töötanud ka selliste suurnimedega nagu Beyoncé ja Justin Bieber. „Mul on Los Angeleses välja kujunenud tiim inimestest, kes mind aitavad ja kellega koos ma asju teen. Kõik on omavahel ühenduses,“ räägib ta, kuidas nende teed ristusid.

„Olen tegelenud palju eneseotsimisega ja minus on toimunud palju muutusi. Olen enda jaoks hästi palju leidnud ja kohapeal olen teinud ainult kaks lugu. Praegu on aga selline periood, kus teen hästi palju muusikat ja proovin olla stuudios nii palju kui võimalik,“ lausub lauljatar, et tegeleb hetkel uue albumi salvestamisega.