TV3 VIDEO | Marilyn Kerro: üritan oma lapsele õpetada, et ta on osa kõigist 

"Vanemad armastavad oma lapsi ikka printsideks ja printsessideks kutsuda, aga kui need printsid ja printsessid on 17-18aastased, siis tuleb probleem. Nad saavad aru, et maailm ei keerle ümber nende," ütles ta.

"Mina üritan oma lapsele õpetada, et ta on osa kõigist. Ehk kui ta saab aru, et tema on osa ühiskonnast ja tema panus on tähtis, suudab ta elus ka midagi ära teha, mitte nii, et kõik peavad tema järgi midagi tegema. Ja ta peab sellest juba väiksena aru saama," lisas Kerro.