Komöödiaseriaal „Alo“ ei saa siiski teist hooaega, vaid piirdub kõigest jõuluepisoodiga?

“Hetkel on plaanis teha ainult üks osa, jõuluepisood, mis on kaks korda pikem kui “Alo” esimese hooaja episoodid,” räägib Kermes Diktorile. “Kui seal kestis üks osa 21 minutit, siis jõuluepisood tuleb 43 minutit pikk.”

Siiski oodatakse veel huvilisi "Alo" jõuluepisoodi filmimisele: “Tule koos sõpradega, tule töökaaslastega, tule korteriühistu ja naabritega või tule üksi! Aga tule, teeme taaskord veidi teleajalugu! Point ootab sind juba sel laupäeval ja pühapäeval osalema “Alo” jõuluepisoodi massistseenides Tartus.

Töö eest raha ei maksta, aga Eesti parima seriaali, ägedaimate näitlejate ning parima võttemeeskonnaga päev on elamus omaette,” kirjutatakse üleskutses.

Sarja produtsent Karl Kermes rääkis mullu portaalile Diktor, et “Alo” saatus on lahtine, kuid ta hellitas lootust, et see jätkub, kas seriaalina või lausa filmina kinos, kuna vaatajanumbrid olid sarjal üllatavalt head.

Juulis tõdes Kermes, et lähiajal “Aloga” edasi ei minda. “Lähiajal teist hooaega tulemas ei ole. Meil on mingid mõtted “Aloga” seoses küll, aga täna öelda, et on tulemas teine hooaeg, ei saa.”