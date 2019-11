„Alo“ saab teise hooaja ja kõigil soovijatel on võimalus sarjas kaasa lüüa 

“Tule koos sõpradega, tule töökaaslastega, tule korteriühistu ja naabritega või tule üksi! Aga tule, teeme taaskord veidi teleajalugu! Point ootab sind juba sel laupäeval ja pühapäeval osalema “Alo” jõuluepisoodi massistseenides Tartus.

Töö eest raha ei maksta, aga Eesti parima seriaali, ägedaimate näitlejate ning parima võttemeeskonnaga päev on elamus omaette,” kirjutatakse üleskutses.

Juulis tõdes Kermes, et lähiajal “Aloga” edasi ei minda. “Lähiajal teist hooaega tulemas ei ole. Meil on mingid mõtted “Aloga” seoses küll, aga täna öelda, et on tulemas teine hooaeg, ei saa.”

Kanal 2 programmijuht Kaspar Kaljas vihjas aga, et Kanal 2-l on “Alo” jätkumise vastu siiski huvi olemas. “Töö selle nimel käib, et armastatud sarjad ja tegelased kanali ekraanilt televaatajateni jõuaksid. Kas ja millal täpsemalt “Alo” uuesti meid rõõmustab hetkel veel välja ei saa öelda,” sõnab ta.