GALERII | Kodumaise spioonitrilleri peaosas mängiv Tambet Tuisk: pakkumine tuli ootamatult, aga hea üllatusena 

Andra Nõlvak , täna, 23:28

"Reetur" esimese osa linastus Foto: Teet Malsroos

"Sellest on väga kahju, et Eestis pole olnud naljalt palju spioonitrillereid," sõnab uues kodumaises spioonipõnevikus "Reetur" peaosa mängiv Tambet Tuisk. "Kriminulle on juba palju ja ühel hetkel pole kuskile areneda. Need peavad olema väga hästi kirjutatud, sest lood hakkavad korduma. Spioonitrillerid on aga samm edasi - nad on kriminaalžanrite segu ja seal on inimestes rohkem värve."