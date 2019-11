Skandaal Maardu gümnaasiumis: eesti keele õpetaja lasti lahti, sest ta oli liiga hea 

Udmurtjast pärit naine õppis eesti keele ära üheksa kuuga ning lisaks õpetaja ametile on ta ka raamatute illustraator. „Kui tahad, siis õpid,“ kommenteerib ta „Kuuuurijale“ kuidas nõnda kiirelt eesti keele suhu sai. Koobas hakkas tütrele eesti keel õpetama läbi joonistuste ja mängude ning avastas, et selline metoodika mõjub keeleõppele hästi. Just neid samu meetodeid kasutas ta ka Maardu koolis lapsi õpetades. „Kuna olen magistrikraadiga õpetaja, siis mul oli põnev näha, kuidas lapsed arenevad.“