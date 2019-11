Kaja Kallas meenutab hiljutist rünnakut: ta oleks löönud, kui mul poleks last kaasas olnud 

"Öeldakse igasugu asju. Kui hakkaksin üles lugema, kelleks mind EKRE nimetab, siis need on ikka päris koledad asjad," ütles Kaja Kallas. Intervjuu tegemise ajal saabus Reformierakonda ümbrik, mille sisu saates lähedalt ei näidanud. Intervjuu tehti päev pärast seda, kui Kaja oli saanud räige tapmisähvarduse.

Kaja Kallasele saadeti sõnumeid, kus seisis: "Leitakse tegelasi, kes tulevad ja n...d (ropp sõnastus - toim) sind kõigepealt pooleks ja siis vaatame edasi, mida sinuga teha kannatab, aga see jama ei saa jätkuda. Eestis hakkab pea juhtuma ka asju, mida pole kunagi juhtunud. Sina oled nimekirjas prioriteet. Sinu läbi n...d keha ja pildid sellest levivad üle Eesti ja maailma." Veel lisati ähvarduses, et selle taga on 20-30 vangla mentaliteediga inimest, kes on poliitikut valmis varitsema ja hävitama viimase koduõues.

Kallas ütles, et ta ise seda ähvardust ei näinudki. "Poisid ütlesid, et Facebooki tuli ja et see on nii räige, et ära loe seda. Tead, vägistamine ja kõik." Saatejuhi küsimusele, kas tegu on EKRE trollidega, vastas Kallas jaatavalt. "Täna just mulle helistati, et jah, see on EKRE inimene, aga ta elab Rootsis. Mulle seda tagasisidet anti, aga muidu ei tea. Ise ma ei jaksa neid googeldada, mul ei ole aega uurida nende tausta."

Kaja sõnul tema ise reaalset ohtu oma elule ei tunne, küll aga panevad ähvardused väga muretsema tema abikaasat. "Kui lähen jooksma, küsib ta, kas pead ikka minema pimedas jooksma ja ära postita seda, kus sa jooksed. Muidugi see on õige ka."

Kallas tõdes, et ehk käib selline asi ameti juurde, kuigi tal varasemalt niimoodi olnud pole. "Mulle tegi üks netitroll isegi nalja. Olen mõelnud, et keda mina nii palju vihkaks, et viitsiksin temaga kogu aeg tegeleda. Mu sünnipäev on 18. juunil ja see inimene on mulle kell 00.01, mis on mu sünnipäeva algus, kirjutanud: "Palju-palju-palju ebaõnne sulle!". Ma mõtlen, kas ma viitsiks oodata seda hetke, et saaks esimene öelda "palju ebaõnne sulle" ja siis on hea olla," meenutas Kallas. "Ma olen üldiselt seda meelt, et kibedus ja kurjus tulevad ju sulle endale tagasi."