Elina Nechayeva kirjutas laulu lahkunud vanaemale: panin kogu oma armastuse ja emotsioonid selle sisse 

"Elina, ma ei teadnud, et jõululauludes nagu "Aisakell" on üldse selliseid noote olemas," imestas saatejuht Anu Välba.

Koloratuursopran täpsustas, et tegelikult kõlas loo "Let it snow" lõpus kolmanda oktaavi la-noot. "Tuleb ju ära kasutada häälematerjali. Eks see oli minu interpretatsioon, mis tundeid lumi võib tekitada," naeris ta.

Kui Eurovisioni ajal oli Elina hääleulatus kolm oktaavi, on see tänasel päeval veelgi kasvanud. "Ma harjutan hästi palju ja siis tuleb neid noote juurde. Nüüd on aeg juba alumisi noote juurde kasvatada. Üles on juba hääl maksimumini läinud."

Elina alustab peagi oma esimest jõulutuuri, kus lubab esitada ka eurolaulu "La forza". Hiljuti kirjutas ta aga laulu oma kadunud vanaemale. "See tuli kuidagi väga ootamatult. Mõtlesin oma kadunud vanaemale. Mõtlesin, et oleks tore teha midagi, mis meenutaks teda. Panin kogu oma armastuse ja emotsioonid selle laulu sisse."

Elina tunnistas, et Eurovisionil osalemine mõjutab teda tänase päevani ning siiani saab ta fännidelt kirju, et oleks pidanud lauluvõistluse võitma. See, et võit Eestisse ei läinud, lauljannat ei morjenda. "Arvan, et igas päevas tuleb leida midagi, mis teeb rõõmu ja õnne."

Suurimaks sündmuseks 2019. aastast peab Elina esinemist Placido Domingoga ja koostööd Neeme Järviga. "See suvi, kevad ja sügis on olnud sellised, et ma ei ole vist kunagi nii palju tööd teinud," tunnistas lauljanna.

Ka uus aasta tuleb Elinal aktiivne: koloratuursopranile on antud esimene suurem roll Rahvusooper Estonia laval. Elina mängib Juliettat Franz Lehari operetis "Krahv Luxemburg". Vene Draamateatris saab Elinat näha aga muusikalis "Minu veetlev leedi" kus tal on kanda peaosalise roll.