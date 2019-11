Saated Kahtlane tehing: Järvik müüs vallavanemana valla kinnistu poja ettevõttele Televeeb , täna, 21:28 Jaga: M

Mart Järvik Foto: Teet Malsroos

„Täpselt tuleb see Järviku külg samamoodi välja, kui meil siin konflikt oli valdade jagamisega,“ ütleb Järvakandi aukodanik Ants Sepp „Pealtnägijas“, lisades, et riigi teenistuses ei saaks selliseid inimesed olla. Nimelt on Järvik seotud kahtlase kinnistu müügitehinguga, mis toimus tema juhitud valla ja tema pojale kuuluva ettevõtte vahel.