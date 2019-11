Maiken teda pisarateni liigutanud näosaate etteastest: see oli üks kurb hetk 

Laulu autor Maiken ise ja see on ainus lugu, millele ta on sõnad kirjutanud. „Arvan, et paremad laulud tulevad siis, kui on väga emotsionaalne hetk elus,“ sõnab ta. „See oli üks kurb hetk. Igatsuse ja lahkumineku hetk. Ma ütleks, et see aitas mul üle saada sellest. See mõjus mulle õigesti sel hetkel,“ selgitab ta.