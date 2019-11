Voogedastus ja tšill: millised sarja- ja filmiteenused on su raha väärt? 

Amazon Prime on nagu vaese mehe Netflix. Formaat on sama, sisu kesisem. Taaskord pannakse rõhku eksklusiivsetele sarjadele-filmidele, ent konkurendi kombel populaarkultuuri vestlusteemade koorekihti pugeda ei suudeta. See muidugi ei tähenda, et Prime Videos häid asju ei leiduks, vastupidi.

Tänavu toodi meieni fenomenaalne sari „The Boys“, mis sobib suurepäraselt inimestele, kel superkangelastest siibrini ning tahavad näha, kuidas neile pasunasse antakse. Samuti kiidetakse palju Terry Pratchetti ja Neil Gaimani romaanil põhinevat sarja „Good Omens“, mis räägib sõbrustavast deemonist ja inglist, kes üritavad Taeva ja Maa vahelist sõda ära hoida.



Prime Video tavapärane taks jääb kuskile 5,99€ kanti, ent vähemalt kirjutamise hetkel on käimas kampaania, mis pakub esmatutvujatele hinnaks 2,99€. Seega võib julgelt sel lasta vähemalt kuukese tiksuda, et siis need enimkiidetud teosed enda silmaga ära näha ja siis eluga edasi minna.

Apple TV+

Olgu kohe alguses öeldud, et mul pole õrna aimugi, kellele Apple TV+ on loodud. Teenuse sisu on pea olematu. Erinevate sarjade-filmide kokkulugemiseks piisab vaid kahe käe sõrmedest ja selgi juhul saavad osad neist kasutust vaid siis, kui juurde lugeda ka eesootavad teosed.