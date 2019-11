Tanja Mihhailova-Saar näosaate Eleryni võidujadast: ta on väga andekas! 

"Eleryn on väga andekas, see ongi point! Keegi ei kirjuta meile ette, milliseid punkte tuleb anda, kõik kohtunikud on erinevad inimesed oma subjektiivsete arvamustega, aga ometigi lähevad meie maksimumpunktid tihti talle, kuna ta on väga töökas, tal on salapärane x-faktor, lisaks väga tugev lavanärv…,” loetleb kohtunik Tanja Mihhailova-Saar Kroonikale antud intervjuus Eleryni arvukaid tugevusi. “Ma ei näe põhjust, miks peaks hakkama panema vähem punkte selle eest, kui ollakse järjepidevalt tubli! Kui teed head tööd, pead saama vastavalt hinnatud!” rõhutas ta.