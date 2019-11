VIDEOD, BLOGI JA GALERII | Eleryni võidukäik lõppes, seekord oli parim Madis!

Saara: mida te teete? ÜKs hetk ajate nutma, siis niimoodi naerma, et mul on paber märg. See oli väga naljakas, ma vaatasin sind ja juba irnusin. Midagi on sinus ja selles härras, keda sa kehastasid, sarnast ja see sobib sulle väga. Sinus on mingit sellist lõbusat tšilli olekut, ma olen sinuga lava jaganud päris palju ja ma imetlen sinus rahu. Ükskõik, kui närviline olukord on, sinus on rahu. Ma hoian sulle väga pöidlaid.