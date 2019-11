VIDEO | Jaapanlannad tungisid Baruto sängi nii uksest kui aknast: võib-olla nad tahtsid keset ööd juttu puhuda

Höövelson tunnistab, et Jaapanis elades oli hetki, kui ta mõtles musti mõtteid. „Esimesel aastal oli tõesti raske ja inimestel tekib ikka eri mõtteid. Käisin raskuste kiuste iga päev mööda ühest ja samast puust, kus rippus väike nööriots ja mõtlesin, millal see kannatus katkeb. Kuid minul kui visal maamehel kannatus siiski ei katkenud.“

Jaapanis peetakse kõige seksikamateks meesteks just sumomaadlejaid ja naiste tähelepanu osaliseks sai ka Höövelson. „Pruute pakuti uksest ja aknast. Kui lähed õhtul magama, peab aken olema ikkagi trellitatud või lukus, samamoodi ka uks, et naised sisse ei saaks.“

„Sumomaadleja on jumala staatuses inimene. Tihtipeale on väikeste jaapani naiste unistus, et sünniksid suured ja tugevad pojad. Keha suurus näitab, kui sügaval on juured, kui tugevaks, suureks ja võimsaks inimene võib kasvada. Eks sealt ka meie populaarsus,“ selgitab Höövelson.