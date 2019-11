Näosaatega liituv Getter Pärle: annetaksin osa võidurahast Varjupaikade MTÜ-le 

25aastane Getter on sündinud ja kasvanud Tartus, kuid viimased seitse aastat elanud Tallinnas. Ta on lõpetanud Tallinna Ülikooli reklaaminduse erialal ja igapäevaselt korraldab ta põnevaid raamatu- ja plaadiesitlusi. „Laulnud ja näidelnud olen päris väiksest saadik, kuid kõige professionaalsema koolituse sain lauluõpetaja Ursel Oja käe all Ülenurme Laulustuudios. Näitlemisega olen palju kokku puutunud lapsena, kui näitlesin näiteringides ning ka Vanemuise lastelavastuses. Minu suurim unistus lapsena oli saada muusikalinäitlejaks!“ Vabal ajal armastab Getter laulda ja teha kõike, mis toidab hinge ja annab talle motivatsiooni.



Näosaatesse tuli Getter, et end proovile panna. „See tundus mulle niivõrd põnev eneseületus ja proovilepanek, et ma ei saanud seda võimalust kasutamata jätta. Ma armastan südamest laulda ja nalja teha ning see tundus olevat minu võimalus näidata, millest ma tehtud olen!“



Getter teab täpselt, mida võidu korral auhinnarahaga peale hakata. „Mulle väga meeldis traditsioon, et võiduraha läheb heategevuseks ning hoiaksin seda traditsiooni kindlasti aus ja annetaksin osa võidurahast Varjupaikade MTÜ-le. Ülejäänud võiduraha investeeriksin iseendasse ja enda karjääri, et ennast täiendada ning muutuda veelgi paremaks ja osavamaks, et saaksin inimestele unustamatuid kontsertelamusi pakkuda.“