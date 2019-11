Vallandati? Keili Sükijainen ei jätka saate „Seitsmesed: Duubel“ juhi ja peatoimetajana: ma ei kommenteeri seda teemat 

Õhtulehele teadaolevalt oli Sükijaineni viimane tööpäev eile ja ta taandati saatejuhi ja peatoimetaja kohalt, sest ei klappinud ülejäänud meeskonnaga.

„Ma ei kommenteeri seda teemat,“ sõnab Keili napisõnaliselt ja lõpetab kõne.

“Võin julgelt väita, et pea kümme aastat ei ole TV3 prime time vööndis nii suurt muutust toimunud kui „Duubel“ endaga kaasa toob. Eesti üks suurimaid otsesaate stuudioid lubab meil kastist välja mõelda ja gaasi täiega põhja lükata!” rääkis Sükijainen septembri alguses Õhtulehele.

“TV3 pakkumine asuda uue meelelahutussaate “Duubel” peatoimetajaks oli nii ahvatlev, et ma ei pidanud kaua mõtlema. Muidugi kaasneb saatega ka tohutu vastutus, aga olen alati öelnud, et televisioon on mu kõige suurem kirg,” sõnas Sükijainen toona.

Veel augustis ütles TV3 programmijuht Raimo Kummer, et saate nimeks saab „Seitsmesed pluss“.

Uuest saatest rääkides sõnas ta, et see toob iga päev vaatajani aktuaalsed teemad meelelahutuslikus võtmes ning natuke vabamas vormis. „Lisaks päevakajalisusele on seal kindlasti ka palju lühisisu ja kindlasti saab olema ka varasemast rohkem otselülitusi.“