„EESTI LAUL“ | Rasmus Rändvee: „Eesti laulul“ peaks omavahel võistlema artistid, mitte kellegi rahakoti paksus 

Vahepeal on aga Eesti laul peaprodutsenti vahetanud ning ka reeglid laulude esitamises muutunud. See aga ei häiri lauljat oluliselt. „Mõistan, miks „Eesti laulu“ äge tiim sellised otsused on langetanud. Sellega üritatakse nii-nimetatud terad sõkaldest eraldada ehk saada konkursile ainult muusikud, kellel on tõsi taga,“ leiab ta. „Ma lihtsalt loodan, et see ei anna eelist muusikutele, kellel on lihtsalt rohkem ressursse. „Eesti laulul“ peaks omavahel võistlema artistid, mitte kellegi rahakoti paksus. Õnneks on tasud mõistliku suurusega.“

„Eesti laul“ on muusikute jaoks imeline võimalus esineda suurel laval ja produktsiooniga. „Eesti laul“ on imeline võimalus jagada enda loomingut suure hulga eestlastega.“