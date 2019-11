„EESTI LAUL“ | Laura Prits: saime edasipääsust teada keset bändproovi – trummar viskas pulgad käest ja hakkas õnnest karjuma 

Laura osales võistlusel ka kaks aastat tagasi, kuid siis sooloartistina. „Tahaks loota, et oma bändi ja enda kirjutatud muusikaga on veidikene lihtsam. Tööd peab niikuinii palju tegema, kuid Ziggy Wildi ja rokkmuusikaga tunnen, et olen omas elemendis,“ usub Laura, et bändiga võistlustulle minek on kergem.

Laura ütleb, et nende võistluslugu „Lean on me“ sündis väga loomulikult ja kiiresti. „See on üks esimesi laule, mille me suvel oma uue kitarristi Sander Nõmmistuga bändilaagris kirjutasime. Tegemist on rokiliku armastuslooga, mis räägib nii-öelda pahast poisist, kelle kõrval soovib olla üks naine – naine teab, et sellest tuleb palju pahandust, kuid ta on valmis olema nii heas kui kõige halvemas mehe tugi.“ Alguses oli bändil plaan ilmutada lugu eraldi singlina, kuid viimasel hetkel otsustati sellega siiski „Eesti laulul“ õnne proovida.

Tänavu suurim muudatus on see, et võistlusele tuli esitada valmisversioonid lugudest. „Pigem on see hea,“ sõnab Laura. „Loominguga on nii, et seda võibki viimistlema jääda, kui endale konkreetset tähtaega ei sea. Meil läks kiireks enese registreerimisega, sest võtsime selle otsuse viimasel hetkel vastu.“

Laura ütleb, et ei ole kõiki edasipääsenuid esinemas kuulnud ja ei tea täpselt, mis muusikastiili nad viljelevad, seetõttu ei oska ta ka aukartust tunda. „Minu jaoks on kõige olulisem, et artist ise oma muusikat naudiks ja usuks sellesse, mida laval esitab. Usun, et seal on palju häid artiste, kellega on suur rõõm lava jagada.“

Laura usub, et mingil määral tuleb talle varasem osalemiskogemus kasuks, kuid lauljatar tõdeb, et tööd tuleb teha sellest hoolimata. „“Eesti laulul“ on väga oluline tiimitöö. Kindlasti on see meile bändina ka suur proovikivi, kuna pinge on suur ja teha on palju. Oleme selleks väljakutseks 110% valmis ja kõige olulisem on, et jääksime iseendaks.“