TV3 VIDEO | Jooga- ja seksuaalsuseõpetaja sai Taavi Libe ees otse-eetris orgasmi! 

Tsarski hakkaski Libe palve peale diivanil oigama ja üle kere värisema. Libe küsis, kas see oli praegu ikka pärisorgasm või teeskles ta seda (nagu paljud naised vahekorra ajal...).

Tsarski väitis, et see oli 100% päris orgasm ning ta on isegi teadlasega vereproovi teel selgeks teinud, et ta kogeb sellises seisundis orgasmi, kuna tema hormonaalne tasakaal muutub täpselt sama palju nagu naistel, kes on füüsilises vahekorras.

"Oluline on saada naisel saada kontakt oma naiselikkuse allikaga, seksuaalenergiaga, kui lood sellega ühenduse, siis sa lased ta voolama ja kogedki täielikku õndsust tekitavat seisundit, siis, kui sul seda vaja on," kirjeldas ta, kuidas tal võimalik nipsust orgasmi saada on.

Tsarski sõnul pidi ta läbima pika teekonna ning palju õppima, et sellise seisundi saavutamiseni jõuda. Muuhulgas usub ta, et klitoriaalne orgasm ei ole naiste jaoks päris õige, kuna tekitab lõpuks frustratsiooni, kuna see ei ole sügavalt rahuldustpakkuv orgasm.